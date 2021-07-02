02 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Bandırmaspor Galatasaray altyapısından Süleyman Luş'u kadrosuna kattı!

Ayrılık resmen açıklandı! G.Saray'ın genç oyuncusu...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 Giriş Tarihi: 02.07.2021

Galatasaray'ın altyapısında yetişen Süleyman Luş, TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a transfer oldu. 20 yaşındaki sol bek, önümüzdeki 1 yıl boyunca kiralık olarak Bandırmaspor forması giyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın genç oyuncusu Süleyman Luş, TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un yolunu tuttu. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada 20 yaşındaki sol bekin 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığı duyuruldu.

Futbolculuk kariyerine Galatasaray'ın altyapısında başlayan Süleyman Luş, geçtiğimiz sezon da Şanlıurfaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

İŞTE BANDIRMASPOR'DAN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

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