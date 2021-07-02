Son dakika spor haberi: Bandırmaspor Galatasaray altyapısından Süleyman Luş'u kadrosuna kattı!
Galatasaray'ın altyapısında yetişen Süleyman Luş, TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a transfer oldu. 20 yaşındaki sol bek, önümüzdeki 1 yıl boyunca kiralık olarak Bandırmaspor forması giyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'ın genç oyuncusu Süleyman Luş, TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un yolunu tuttu. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada 20 yaşındaki sol bekin 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığı duyuruldu.
Futbolculuk kariyerine Galatasaray'ın altyapısında başlayan Süleyman Luş, geçtiğimiz sezon da Şanlıurfaspor'da kiralık olarak forma giymişti.
İŞTE BANDIRMASPOR'DAN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA
Bandırmaspor'umuza Hoş Geldin Süleyman Luş!— Bandırmaspor (@Bandirmaspor) July 2, 2021
Süleyman Luş ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağlanmıştır.
🗓️ 24 Mart 2001 (20)
📍 Sol Bek.
🔎 Galatasaray, Şanlıurfaspor
⚽ 67 Maç, 1 Gol, 1 Asist. pic.twitter.com/UHrXLq7wlr
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?