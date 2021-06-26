26 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ısrarı! Yeni teklif yapıldı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da başkan ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Yeni sezon öncesi kadrosunu Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara takviyeleriyle güçlendiren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nu yeniden renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Cimbom, adı Beşiktaş ile de anılan milli futbolcunun transferi için İngiliz ekibine yeni bir teklif yaptı. İşte detaylar... (Gs spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ısrarı! Yeni teklif yapıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu Fatih Terim'in yeniden kadroda görmek istemesinin ardından, yönetim girişimde bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ısrarı! Yeni teklif yapıldı

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Brentford'a 1 milyon Euro kiralama bedeli + 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Galatasaray'ın toplamda 5 milyon Euro'yu bulan teklifini beğenmeyen Brentford, rakamın artırılmasını istedi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ısrarı! Yeni teklif yapıldı

İngiliz ekibi, 21 yaşındaki milli futbolcu için Galatasaray'dan 7 milyon Euro talep etti. Galatasaray yönetimi, düşünmek için süre isterken; son bir teklif daha yapılmasına karar verildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ısrarı! Yeni teklif yapıldı

HALİL OLMAZSA EREN DİNKÇİ GELECEK

Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık alternatiflerini hazırladı. Sarı-kırmızılılar, altenatiflerin arasında ilk olarak Werder Bremen'de forma giyen 19 yaşındaki Eren Dinkçi'yi aldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ısrarı! Yeni teklif yapıldı

ERCAN KARA LİSTEYE ALINDI

Ayrıca Galatasaray, Rapid Wien'de forma giyen 25 yaşındaki Ercan Kara'yı da listesine yazdı. Avusturya Milli Takımı'nı seçen Ercan Kara için Championship ekiplerinden Swansea City'nin de devrede olduğu ortaya çıktı.

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