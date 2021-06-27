27 Haziran 2021, Pazar

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Galatasaray 2-1 Dinamo Bükreş (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cimbom galibiyetle başladı!

Galatasaray'dan iyi prova!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 Giriş Tarihi: 27.06.2021

Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray, Romanya ekibi Dinamo Bükreş ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar yeni transfer Aytaç Kara'nın attığı gollerle 2-1 kazandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Gelecek sezon çalışmaları kapsamında Galatasaray, hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile kozlarını paylaştı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 37. ve 62. (p) dakikalarda yeni transfer Aytaç Kara kaydetti. Romanya temsilcisinin tek golü ise 49'da Nemec'in ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ilk sınavından galibiyetle ayrıldı. Cimbom'da yeni transferler Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

FALCAO KADRODA YER ALMADI!

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Dinamo Bükreş ile oynanan karşılaşmanın maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık maçı programı şu şekilde:

3 Temmuz | Galatasaray - Aris (Avusturya)

5 Temmuz | Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Avusturya)

14 Temmuz | Galatasaray - Olimpiakos (Yunanistan)

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