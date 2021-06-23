Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da başkan ve teknik direktör belirsizliğinin son bulmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara takviyeleriyle yeni sezona giriş yapan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Benfica forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Florentino Luis'i gündemine aldı. Galatasaray'ın Gedson Fernandes ile birlikte Florentino'yu da kadrosuna katmak için Portekiz ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)