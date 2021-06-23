23 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Emre Akbaba'nın sözleşmesi uzatılıyor! Sözleşme TL üzerinden yapılacak

Yıldız isim imzayı atacak! Sözleşme TL üzerinden yapılacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktörlüğe yeniden 'in getirilmesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlandı. İç transferde , , ve ile yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, 'nın da sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile imzalayacağı yeni sözleşmenin TL üzerinden yapılacağı öğrenildi. ()

'da başkanlık seçimi ve teknik direktörlük belirsizliğinin geride kalmasının ardından transfer çalışmalarına hız verildi.

Sezonun sona ermesiyle ve 'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. , , ve 'in sözleşmelerini uzatan 'da 'nın geleceği merak konusu olmuştu. Galatasaray, özellikle geçtiğimiz sezonun son haftalarında yükselen bir grafik çize 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

'nin haberine göre; yönetiminde indirime gitmeyi kabul eden Emre Akbaba ile TL üzerinden sözleşme uzatılacak.

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