Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Emre Akbaba'nın sözleşmesi uzatılıyor! Sözleşme TL üzerinden yapılacak
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da teknik direktörlüğe yeniden Fatih Terim'in getirilmesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlandı. İç transferde Fernando Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Emre Akbaba'nın da sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile imzalayacağı yeni sözleşmenin TL üzerinden yapılacağı öğrenildi. (GS spor haberi)
Galatasaray'da başkanlık seçimi ve teknik direktörlük belirsizliğinin geride kalmasının ardından transfer çalışmalarına hız verildi.
Sezonun sona ermesiyle Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Fernando Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzatan Cimbom'da Emre Akbaba'nın geleceği merak konusu olmuştu. Galatasaray, özellikle geçtiğimiz sezonun son haftalarında yükselen bir grafik çize 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Mustafa Cengiz yönetiminde indirime gitmeyi kabul eden Emre Akbaba ile TL üzerinden sözleşme uzatılacak.
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