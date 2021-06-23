23 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Falcao'nun eski takım arkadaşı açıkladı! "Dönmek istiyor"

Son dakika spor haberleri: Teknik direktörlük görevine yeniden Fatih Terim'in getirilmesinin ardından yeni sezon için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sakatlık problemi ve yüksek maliyeti nedeniyle takımdan göndermek istediği Kolombiyalı golcünün eski takım arkadaşı, Falcao'nun eski takımına dönmek istediğini söyledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberleri: Falcao'nun eski takım arkadaşı açıkladı! Dönmek istiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Başkan ve teknik direktör belirsizliği son bulan 'da yeni sezon için çalışmalar hızlandı. Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almayı hedefleyen Aslan'da oyuncu arayışları tam gaz devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Falcao'nun eski takım arkadaşı açıkladı! Dönmek istiyor

Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara hamleleriyle kadrosunu güçlendiren ve birkaç takviye daha yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Falcao'nun eski takım arkadaşı açıkladı! Dönmek istiyor

, teknik direktör 'in raporu doğrultusunda birçok isimle yollarını ayırmayı planlarken, gönderilmesi düşünülen isimlerin başında geliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Falcao'nun eski takım arkadaşı açıkladı! Dönmek istiyor

2019 yılında Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı yıldız, sakatlık problemi nedeniyle 2 sezonda sadece 40 maça çıkabildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Falcao'nun eski takım arkadaşı açıkladı! Dönmek istiyor

Cimbom, sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden adı sık sık MLS ekibi Inter Miami ile anılan Falcao'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, tecrübeli futbolcunun eski takım arkadaşından flaş bir itiraf geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Falcao'nun eski takım arkadaşı açıkladı! Dönmek istiyor

Güney Amerika medyasında yer alan habere göre 'nun eski takım arkadaşı Juan Fernando Quintero, Falcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ayrıca Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını da belirtti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Falcao'nun eski takım arkadaşı açıkladı! Dönmek istiyor

Quintero, açıklamasında son iki sezondur formasını terleten 'nun River Plate'e dönmek istediğini söyledi. Kolombiyalı futbolcu yaptığı açıklamada "Umarım Falcao River Plate'e döner ancak bu çok zor. River Plate'i çok seviyor ama ekonomik gerçekler de var. Şartlar onun dönmesi için uygun mu bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Falcao'nun eski takım arkadaşı açıkladı! Dönmek istiyor

Kariyerini Çin ekibi Shenzhen'de sürdüren Juan Fernando Quintero, ile birlikte Milli Takımı'nda pek çok kez forma giydi.

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