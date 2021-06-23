Quintero, açıklamasında son iki sezondur Galatasaray formasını terleten Radamel Falcao'nun River Plate'e dönmek istediğini söyledi. Kolombiyalı futbolcu yaptığı açıklamada "Umarım Falcao River Plate'e döner ancak bu çok zor. River Plate'i çok seviyor ama ekonomik gerçekler de var. Şartlar onun dönmesi için uygun mu bilemiyorum." ifadelerini kullandı.