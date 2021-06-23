Son dakika Galatasaray haberleri: Falcao'nun eski takım arkadaşı açıkladı! "Dönmek istiyor"
Son dakika spor haberleri: Teknik direktörlük görevine yeniden Fatih Terim'in getirilmesinin ardından yeni sezon için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sakatlık problemi ve yüksek maliyeti nedeniyle takımdan göndermek istediği Kolombiyalı golcünün eski takım arkadaşı, Falcao'nun eski takımına dönmek istediğini söyledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Başkan ve teknik direktör belirsizliği son bulan Galatasaray'da yeni sezon için çalışmalar hızlandı. Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almayı hedefleyen Aslan'da oyuncu arayışları tam gaz devam ediyor.
Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara hamleleriyle kadrosunu güçlendiren ve birkaç takviye daha yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda birçok isimle yollarını ayırmayı planlarken, gönderilmesi düşünülen isimlerin başında Radamel Falcao geliyor.
2019 yılında Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı yıldız, sakatlık problemi nedeniyle 2 sezonda sadece 40 maça çıkabildi.
Cimbom, sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden adı sık sık MLS ekibi Inter Miami ile anılan Falcao'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, tecrübeli futbolcunun eski takım arkadaşından flaş bir itiraf geldi.
Güney Amerika medyasında yer alan habere göre Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşı Juan Fernando Quintero, Falcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ayrıca Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını da belirtti.
Quintero, açıklamasında son iki sezondur Galatasaray formasını terleten Radamel Falcao'nun River Plate'e dönmek istediğini söyledi. Kolombiyalı futbolcu yaptığı açıklamada "Umarım Falcao River Plate'e döner ancak bu çok zor. River Plate'i çok seviyor ama ekonomik gerçekler de var. Şartlar onun dönmesi için uygun mu bilemiyorum." ifadelerini kullandı.
Kariyerini Çin ekibi Shenzhen'de sürdüren Juan Fernando Quintero, Radamel Falcao ile birlikte Kolombiya Milli Takımı'nda pek çok kez forma giydi.
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