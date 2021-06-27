Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı sonrası Aytaç Kara'dan Fatih Terim sözleri!

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Dinamo Bükreş'le kozlarını paylaştı ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada yeni transfer Aytaç Kara takımı adına 2 gol atarken, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'e de değinen Kara, "Onunla çalışmak büyük gurur" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Dinamo Bükreş'i hazırlık maçında 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Aytaç Kara maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte 28 yaşındaki oyuncunun o sözleri:

Galatasaray formasıyla hazırlık maçına çıkmak bile gurur. Yoğun bir çalışma temposunda hazırlanıyoruz. Hocamızın istediklerini yapmaya çalıştık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Güzel başlangıç.

Fatih Hoca ile 20 yaşımda çalışmıştım. Onunla çalışmak büyük gurur. Takımda herkes çok sıcakkanlı. Ben de öyle olduğum için iki üç gün yetti. İnşallah ailemiz büyüyerek devam edecek.

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