Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a yeni Hagi! Olimpiu Morutan...
Galatasaray'da başkan ve teknik direktör krizinin aşılmasının ardından gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılılar, listesindeki oyuncular için somut adımlar atmaya başladı. Cimbom'un, Romanya'da Gheorghe Hagi'nin veliahtı olarak gösterilen Olimpiu Morutan için resmi teklifte bulunacağı bildirildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Başkanını seçtikten sonra zaman kaybetmeden Fatih Terim'i yeniden Florya'ya getiren Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi transfer... Sezonu erken açacağı için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekibin ilk hedefi belli oldu.
Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray, Romanya'da yeni Hagi olarak lanse edilen 22 yaşındaki Olimpiu Morutan'ı transfer etmek için harekete geçti. Yönetim, "yeni Hagi" için kulübü FCSB'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
OLIMPIU MORUTAN KİMDİR?
25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'da dünyaya gelen Olimpiu Morutan, kariyerine Uni Cluj takımının altyapısında başladı. Ardından Botostani'ye transfer olan 22 yaşındaki sol ayaklı on numara, 2018'den bu yana FCSB (Steaua Bükreş) forması giyiyor. Geride bıraktığımız sezon çıktığı 36 karşılaşmada 8 gol atarken 15 de asist yapan Morutan'ın güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro...
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