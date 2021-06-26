26 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Konstantinos Fortounis bombası! Resmi teklif sunuldu

Sezonu Şampiyonlar Ligi eleme maçlarıyla erken açacak Galatasaray, ayrıca gelecek sezon şampiyonluğa da oynamak istiyor. Devler Ligi'ndeki PSV maçına kadar transferleri takıma monte etmek isteyen sarı-kırmızılı takım, 10 numara bölgesi için Konstantinos Fortounis'i gündemine almıştı. Cimbom, 28 yaşındaki oyuncu için kulübü Olimpiakos'a resmi teklifini iletti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Konstantinos Fortounis bombası! Resmi teklif sunuldu
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.06.2021

Yeni sezonda orta sahaya kaliteli bir oyun kurucu koymak isteyen Galatasaray gözünü Yunanistan'a çevirdi. Geçen sezon devre arasında da gündeme gelen Olimpiakos'un 28 yaşındaki 10 numarası Konstantinos Fortounis için resmi teklif yapıldığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Konstantinos Fortounis bombası! Resmi teklif sunuldu

Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Olimpiakos'a 6 milyon euro'ya yakın bir teklifte bulundu. Ancak Yunan ekibi teklifi yeterli bulmadı. Fortounis için kulübünün 10 milyon euro'luk bir teklife onay verebileceği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Konstantinos Fortounis bombası! Resmi teklif sunuldu

46 MAÇ 9 GOL, 13 ASİST

Hücumda dört farklı bölgede forma giyebilen Fortounis, 10 numaralı bölge dışında, iki kanatta ve santrforda görev yapabiliyor. Geçen sezon Olimpiakos'ta 46 maça çıkan Fortounis, 9 gol atarken, 13 de asist yaptı ve takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Konstantinos Fortounis bombası! Resmi teklif sunuldu

Teknik kapasitesi oldukça yüksek bir futbolcu olan Fortounis, arkadaşlarını pozisyona sokmada başarılı oluyor. 2014'te Alman ekibi Kaiserslautern'ten 400 bin euro'ya gelen Fortounis, 7 sezondur Olimpiakos formasını başarıyla terletiyor. Kontratı ise 30 Haziran 2023 tarihinde sona eriyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'dan Berghuis atağı! Transferde 4 rakip Cimbom'dan Berghuis atağı! Transferde 4 rakip
Cimbom'un B planı hazır! Moreno olmazsa... Cimbom'un B planı hazır! Moreno olmazsa...
Gedson’un transferi Nzonzi'ye bağlı! Gedson’un transferi Nzonzi'ye bağlı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör