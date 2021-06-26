Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Konstantinos Fortounis bombası! Resmi teklif sunuldu

Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Olimpiakos'a 6 milyon euro'ya yakın bir teklifte bulundu. Ancak Yunan ekibi teklifi yeterli bulmadı. Fortounis için kulübünün 10 milyon euro'luk bir teklife onay verebileceği belirtildi.

