Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Konstantinos Fortounis bombası! Resmi teklif sunuldu
Sezonu Şampiyonlar Ligi eleme maçlarıyla erken açacak Galatasaray, ayrıca gelecek sezon şampiyonluğa da oynamak istiyor. Devler Ligi'ndeki PSV maçına kadar transferleri takıma monte etmek isteyen sarı-kırmızılı takım, 10 numara bölgesi için Konstantinos Fortounis'i gündemine almıştı. Cimbom, 28 yaşındaki oyuncu için kulübü Olimpiakos'a resmi teklifini iletti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS spor haberi)
Yeni sezonda orta sahaya kaliteli bir oyun kurucu koymak isteyen Galatasaray gözünü Yunanistan'a çevirdi. Geçen sezon devre arasında da gündeme gelen Olimpiakos'un 28 yaşındaki 10 numarası Konstantinos Fortounis için resmi teklif yapıldığı iddia edildi.
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Olimpiakos'a 6 milyon euro'ya yakın bir teklifte bulundu. Ancak Yunan ekibi teklifi yeterli bulmadı. Fortounis için kulübünün 10 milyon euro'luk bir teklife onay verebileceği belirtildi.
46 MAÇ 9 GOL, 13 ASİST
Hücumda dört farklı bölgede forma giyebilen Fortounis, 10 numaralı bölge dışında, iki kanatta ve santrforda görev yapabiliyor. Geçen sezon Olimpiakos'ta 46 maça çıkan Fortounis, 9 gol atarken, 13 de asist yaptı ve takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.
Teknik kapasitesi oldukça yüksek bir futbolcu olan Fortounis, arkadaşlarını pozisyona sokmada başarılı oluyor. 2014'te Alman ekibi Kaiserslautern'ten 400 bin euro'ya gelen Fortounis, 7 sezondur Olimpiakos formasını başarıyla terletiyor. Kontratı ise 30 Haziran 2023 tarihinde sona eriyor.
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