26 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray eski yıldızı Felipe Melo'nun doğum gününü kutladı!

G.Saray Felipe Melo'nun doğum gününü kutladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da oynayan ve taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo'nun doğum günü kutlandı. Sarı kırmızılıların, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun kazandığı kupa, gol ve asist sayısı paylaşılarak "İyi ki doğdun Felipe Melo" yorumu yapıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig ekibi Galatasaray eski futbolcusu Felipe Melo'nun yaş gününü unutmadı. Sarı-kırmızılı kulüpteki performansı ve hırslı yapısıyla taraftarın sevgisini kazanan Brezilyalı'nın doğum günü kutlandGalatasaray'da forma giydiği süre boyunca maçta galibiyet sevinci yaşayan Felipe Melo 7 kupa kazandı. Melo, Galatasaray kariyerinde 18 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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