26 Haziran 2021, Cumartesi
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Galatasaraylı Okan Kocuk Giresunspor'a kiralanıyor!
Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a kiralanacak. Sarı-kırmızılı takım 25 yaşındaki eldiven yerine Berk Balaban'ı getirecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Cimbom'a geçtiğimiz sezon başında gelen Okan Kocuk, ligin yeni ekibi Giresunspor'a kiralanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; 25 yaşındaki kalecinin Karadeniz ekibinde as kaleci olacağı öğrenilirken, kendini geliştirmesi için bu kararın alındığı belirtildi. Geçen sezon 11 maçta 11 gol yiyen Okan'ın yerine ise Berk Balaban gelecek. Sezonu Ankaraspor'da tamamlayan 21 yaşındaki kaleci, 10 maçta 19 gol yemişti.
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