26 Haziran 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da Gedson Fernandes'in transferi Nzonzi'ye bağlı!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, takımda tutulmak isteniyor. Portekizli orta sahanın transferi ise daha önce sarı-kırmızılılarda forma giymiş Steven Nzonzi'ye bağlı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
2019-2020 sezonunda 6 ay Galatasaray forması giyen Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı kulüp için önemli bir noktaya geldi! Fotomaç'ın haberine göre; Benfica'dan Gedson'u bir kez daha kiralamak isteyen Cimbom, Portekiz kulübünün Nzonzi'nin transferini bitirmesini bekliyor. Benfica'nın, bonservisi Roma'da bulunan Nzonzi'yi kadrosuna katması halinde Gedson'un kiralanmasına izin vereceği belirtildi.
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