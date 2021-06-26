Galatasaray'da orta saha ve sol bek bölgesindeki kiralık futbolcuların sözleşmesinin bitmesi üzerine öncelik bu bölgelere verildi. Arjantin basını da Boca Juniors'ta forma giyen Frank Fabra ve Jorman Campuzano'nun sarı-kırmızılıların gündemine geldiği belirtildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Arjantin basınının iddiasına göre; Galatasaray, Boca Juniors'tan iki futbolcuyu listesine aldı. 30 yaşındaki sol bek Frank Fabra ile 25 yaşındaki ön libero Jorman Campuzano, sarı kırmızılıların gündemine girdi. Ancak iki Kolombiyalı futbolcunun, listenin ilk sıralarında yer almadığı ve alternatifler arasında olduğu ifade edildi.







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