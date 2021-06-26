Son dakika transfer haberleri: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Patrick Van Aanholt çalımı
Marcelo Saracchi'yle yollarını ayıran Galatasaray, gündemine Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Patrick Van Aanholt'u almıştı. Sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe de transferde devreye girdi ve Hollandalı yıldıza teklifini iletti. İşte transfer harekatının detayları... | Son dakika transfer haberleri
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Ali Koç'un transfer için hedef gösterdiği bölgelerden bir tanesi olan sol bek mevkisi için Hollanda Milli Takımı'nda yer alan bir isimle temasa geçildi.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Patrick van Aanholt için Sarı-Lacivertli kurmaylar girişimde bulundu. Cyrstal Palace ile sözleymesi sona eren Hollandalı futbolcunun menajeri ile bir araya gelerek 3 yıllık teklifte bulundu.
Teklif Hollanda Milli Takım kampınhda bulunan Van Aanholt'a da iletildi. Hollandalı sol bek, "Şu anda sadece EURO 2020'ye konsantri olmuş durumdayım. Turnuvanın ardından tekrar görüşelim" cevabını verdi. 30 yaşındaki sol bekin piyasa değeri 7 milyon Euro civarında.
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