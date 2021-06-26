Galatasaray'dan PSV maçı için taraftar talebi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda 36 bin kişi karşısında oynayacak sarı-kırmızılı takım, rövanş maçında sahayı doldurmak için TFF'ye başvuru yapacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Devler Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçı PSV ile Hollanda'da yapacak. PSV, 36 bin kişilik stadyumunu tam kapasite doldurmak için izin aldı. Türk Telekom Stadyumu tadilatta olduğu için rövanşı 17 bin kişilik Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak Cimbom ise yüzde 30 oranında taraftar alabilecek. Yönetim, TFF'ye başvurarak maça iki doz corona virüsü aşısını olan herkesin gelebilmesi için izin isteyecek.

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