25 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü!

Cimbom hazırlıklarını sürdürdü!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda oynayacağı PSV Eindhoven maçı ile sezonu açacak. Cimbom çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Günün akşamüstü gerçekleştirilen 2'nci antrenmanı ise ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 çift kale taktik oyun oynanırken çalışma, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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