01 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci açıkladı! Mario Rui'nin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da, Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim önderliğinde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım, sol bek bölgesi için Alioski, Van Aanholt ve Moreno'yu gündemine almıştı. Cimbom'a, İtalya'dan flaş bir iddia daha geldi. Aslan'ın, İtalya'da Napoli forması giyen Mario Rui ile temasa geçtiği ve Portekizli yıldızın menajerini İstanbul'a davet ettiği iddia edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci açıkladı! Mario Rui'nin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Başkanlık koltuğuna Burak Elmas'ın getirilmesiyle birlikte teknik direktör Fatih Terim'le ola devam eden Galatasaray'da transfer harekatı başladı. İlk olarak Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Terim'in raporu doğrultusunda diğer mevkiler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci açıkladı! Mario Rui'nin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran Cimbom, bu transferde önceliğini bu mevkiye verirken, birçok ismi de gündemine almıştı. Alioski, Alex Moreno ve Van Aanholt'la temasa geçen sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia daha geldi.

Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci açıkladı! Mario Rui'nin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Mario Rui için harekete geçtiğini ve Portekizli yıldızın menajerini transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a davet ettiğini yazdı.

Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci açıkladı! Mario Rui'nin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Schira, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Rui'nin menajeri Ludovic Fattizzo'nun İstanbul'a gelip Galatasaraylı yöneticilerle masaya oturacağını öne sürdü. Haberde, Rui'nin sarı-kırmızılıların bir numaralı sol bek adayı olduğu da ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci açıkladı! Mario Rui'nin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor

MARIO RUI KİMDİR?

2018 yılında Roma'dan Napoli'ye transfer olan Mario Rui, kariyerinde daha önce uzun yıllar İtalya'da forma giydi. 2004/2011 dönemlerinde Portekiz'de Sporting ve Benfica'da oynadıktan sonra İtalya'nın yolunu tutan Mario Rui, geçtiğimiz sezon Serie A'da 27 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı. Mario Rui geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta oynadı.

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