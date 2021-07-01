Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci açıkladı! Mario Rui'nin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da, Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim önderliğinde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım, sol bek bölgesi için Alioski, Van Aanholt ve Moreno'yu gündemine almıştı. Cimbom'a, İtalya'dan flaş bir iddia daha geldi. Aslan'ın, İtalya'da Napoli forması giyen Mario Rui ile temasa geçtiği ve Portekizli yıldızın menajerini İstanbul'a davet ettiği iddia edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Başkanlık koltuğuna Burak Elmas'ın getirilmesiyle birlikte teknik direktör Fatih Terim'le ola devam eden Galatasaray'da transfer harekatı başladı. İlk olarak Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Terim'in raporu doğrultusunda diğer mevkiler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran Cimbom, bu transferde önceliğini bu mevkiye verirken, birçok ismi de gündemine almıştı. Alioski, Alex Moreno ve Van Aanholt'la temasa geçen sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia daha geldi.

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Mario Rui için harekete geçtiğini ve Portekizli yıldızın menajerini transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a davet ettiğini yazdı.