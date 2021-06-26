26 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın B planı hazır! Alex Moreno olmazsa George Bello...

Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından yolları ayıran Galatasaray, sol bek bölgesi için Real Betis forması giyen Alex Moreno'yu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı takım İspanyol yıldızla mutlu sona ulaşamaması halinde ise Atlanta United'da forma giyen George Bello'yu renklerine bağlayacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın B planı hazır! Alex Moreno olmazsa George Bello...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Marcelo Saracchi'nin yerine sol bek arayan Galatasaray'ın ilk tercihi Real Betisli Alex Moreno olmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın B planı hazır! Alex Moreno olmazsa George Bello...

28 yaşındaki İspanyol futbolcuyla el sıkışan sarı-kırmızılılar, İspanyol kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın B planı hazır! Alex Moreno olmazsa George Bello...

Betis'ten cevap bekleyen Cimbom'un, Moreno'nun alternatifi de belirledi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın B planı hazır! Alex Moreno olmazsa George Bello...

Fotomaç'ın haberine göre; ABD'nin MLS Ligi ekibi Atlanta United'da forma giyen George Bello ismi ön plana atıldı. 19 yaşındaki Nijeryalı sol bekin kontratı 31 Aralık 2021'de sona eriyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın B planı hazır! Alex Moreno olmazsa George Bello...

Nisan ayında başlayan ABD Ligi ve Concacaf Kupası'nda 13 maça çıkan Bello, 1 asist yapabildi. Bello, milli takım formasını da 1 kez terletti.

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