Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın B planı hazır! Alex Moreno olmazsa George Bello...
Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından yolları ayıran Galatasaray, sol bek bölgesi için Real Betis forması giyen Alex Moreno'yu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı takım İspanyol yıldızla mutlu sona ulaşamaması halinde ise Atlanta United'da forma giyen George Bello'yu renklerine bağlayacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Marcelo Saracchi'nin yerine sol bek arayan Galatasaray'ın ilk tercihi Real Betisli Alex Moreno olmuştu.
28 yaşındaki İspanyol futbolcuyla el sıkışan sarı-kırmızılılar, İspanyol kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunmuştu.
Betis'ten cevap bekleyen Cimbom'un, Moreno'nun alternatifi de belirledi.
Fotomaç'ın haberine göre; ABD'nin MLS Ligi ekibi Atlanta United'da forma giyen George Bello ismi ön plana atıldı. 19 yaşındaki Nijeryalı sol bekin kontratı 31 Aralık 2021'de sona eriyor.
Nisan ayında başlayan ABD Ligi ve Concacaf Kupası'nda 13 maça çıkan Bello, 1 asist yapabildi. Bello, milli takım formasını da 1 kez terletti.
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