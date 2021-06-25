Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Anıtkabir ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Elmas, "Önümüzdeki senenin planlamalarını hocamızla birlikte yapıyoruz. Birçok opsiyonu değerlendireceğiz. Karşılaştığımız önemli sorunlar var, onları çözmeye çalışıyoruz. UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alabilmek için ciddi bir rakam var. Mali tabloyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Buraya şikayet etmeye değil çözüm üretmeye geldik. Şikayet edip insanları kırmak yerine sorunları çözmenin Galatasaray için daha uygun olduğunu düşünüyoruz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)