25 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Anıtkabir'e ziyaret

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Anıtkabir'i ziyaret etti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz hafta yapılan kongrede oyların 1.541'ini alarak sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı seçilen Burak Elmas, yönetim kuruluyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. (Gs spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulübün geçen hafta yapılan kongresinde başkan seçilen Elmas ve yönetim kurulu, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Elmas'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve sonrasında İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Burak Elmas, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, deftere şunları yazdı:

"Aydınlanmacı fikirlerinden, mücadeleci kişiliğinden daima feyz aldığım, nutkunu rehber edindiğim Atam... Galatasaray Spor Kulübü 38. başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan duyduğum gururu tarif etmem imkansız. Sizin yüz yıl önce vatan sathında sağladığınız 'Birliktelik ülküsü' ile yola çıktım. Büyük ve kadim Galatasaray ailesi olarak, Ali Sami Yen'den bugüne, birlikte çok şey başardık ve başarmaya devam edeceğiz. Fikriyatınızdan ayrılmayacağıma, kendim ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına söz veriyor, manevi varlığınız önünde saygı ve minnetle eğiliyorum."

Öte yandan, Anıtkabir'de bulunan Galatasaraylı taraftarlar, başkan Burak Elmas'a yoğun ilgi gösterdi.

Burak Elmas'tan Anıtkabir ziyaretinde flaş açıklamalar! haberin devamı

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