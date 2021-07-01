Son dakika spor haberleri: Adı Galatasaray ile anılan Belhanda'dan flaş Adana Demirspor hamlesi!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray ile adı yeniden anılmaya başlanan Younes Belhanda'dan flaş bir hamle geldi. Faslı futbolcu, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor başkanını sosyal medya hesabından takipe aldı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Younes Belhanda'dan flaş bir hamle geldi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak kısa bir süre önce "Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda ile görüşüyoruz. Bu tarz transferler kolay olmuyor" şeklinde konuştu.
31 yaşındaki Faslı futbolcu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı Instagram hesabından takibe aldı. Belhanda'nın bu harektinin ardından transferin sona geldiği belrtildi.
Younes Belhanda, Galatasaray'da 131 resmi maça çıkarken, 22 gol attı. Faslı futbolcu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa kazandı.
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