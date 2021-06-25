Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim'e transfer sözü!
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. İkili bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Fatih Terim, "İstediğim oyuncular bir türlü alınmadı" derken, Elmas ise, "Hocam merak etme. Elimizden geleni yapacağız" diyerek transfer sözü verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte görevine dönen teknik direktör Fatih Terim, yeni yönetime transfer listesini sundu. Pazartesi günü Florya'da işbaşı yapan deneyimli çalıştırıcı, salı günü mazbatasını alan Elmas'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Sabah'ın haberine göre; İmparator'un bu zirvede Mustafa Cengiz döneminde yaşadığı sıkıntıları işaret ederek "İstediğim oyuncular bir türlü alınmadı" dediği ortaya çıktı.
LİSTEDE İKİ SOL BEK VAR
Elmas'ın ise Terim'e "Hocam merak etme. Ben ve ekibim, transferleri gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız'' yanıtını verdiği öğrenildi. Terim'in hazırladığı alternatifli liste için somut adımlar atılmaya ve görüşmeler yapılmaya başlandı. Sol bekte bonservisi elinde olan Hollandalı Van Aanholt ve Real Betis'ten Alex Moreno bulunuyor. Kaan Ayhan, Halil Dervişoğlu ve Barış Alper Yılmaz yerli listesinde üst sıralara yazıldı.
OZORNWAFOR YOLCU
Orta sahada öncelik yine Fernandes'te. Tunuslu Mohamed Ben Ali Romdhane bir diğer aday. Hücum hattında kanat takviyesi için Henry Onyekuru ve Napoli'den Adam Ounas isimleri üzerinde yoğunlaşıldı. Bu arada yabancıda 8+6 kuralına göre hareket geden Galatasaray'da performansları yetersiz görülen Valentin Ozornwafor ve Jesse Sekidika ile yolların ayrılması kesinleşti. Sekidika'nın başka bir takıma kiralanması bekleniyor. Ozornwafor'un sözleşmesi de gerekirse feshedilecek.
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