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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Etebo'dan dikkat çeken hareket!

Etebo'dan flaş hareket! Galatasaray...
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 Giriş Tarihi: 24.06.2021

Galatasaray'da kiralık olan sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Etebo'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yeni sezon öncesi antrenmanlarını sürdüren Nijeryalı futbolcu, spor salonunda sarı kırmızılı takımın ekipmanlarıyla görüldü. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın İngiltere ekibi Stoke City'den kiraladığı Etebo'nun sözleşmesi sona erdi. Kontratının bitmesinin ardından takımdan ayrılan Nijeryalı futbolcudan dikkat çeken bir hamle geldi. Yeni sezona bireysel olarak hazırlanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, spor salonunda sarı kırmızılı takım ekipmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Stoke City ile olan sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Etebo'nun Süper Lig'den talipleri bulunuyor. Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 24 maçta görev aldı. Bu maçlarda gol ve asist katkısı veremedi.

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