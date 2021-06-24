24 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed Mısır Olimpiyat Milli Takım kampından Florya'ya döndü!

G.Saray'ı sevindiren haber! Mohamed sosyal medyadan duyurdu
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 Giriş Tarihi: 24.06.2021

Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, ülkesinin olimpiyat milli takım kampından ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile oynanacak olan maç için, Mohamed'in Türkiye'ye dönmesi bekleniyordu. Golcü futbolcu sarı kırmızılıların Florya tesislerinden bir paylaşım yaptı. İşte o görüntü... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV ile oynayacağı müsabaka öncesi sevindiren haber gelmişti.

Sarı-kırmızılıların Mısır Olimpik Milli Takımı'na çağırılan ve bu sebeple PSV maçlarında oynayamayabileceği dile getirilen Mostafa Mohamed'in Tokyo Olimpiyat Oyunlar'ında görev almayacağı öğrenilmişti.

FLORYA'YA DÖNDÜ

Milli Takım kampından ayrılan golcü futbolcu Florya'ya döndü ve çalışmalara başladı.

MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ

Galatasaray'ın golcüsü Florya'ya döndüğünün müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

İŞTE MOHAMED'İN PAYLAŞIMI!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray-Dinamo Bükreş maçı ne zaman ve hangi kanalda? G.Saray-Dinamo Bükreş maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Etebo'dan flaş hareket! Galatasaray... Etebo'dan flaş hareket! Galatasaray...
G.Saray Hollandalı yıldız için resmi teklif yaptı! G.Saray Hollandalı yıldız için resmi teklif yaptı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör