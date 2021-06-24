Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed Mısır Olimpiyat Milli Takım kampından Florya'ya döndü!
Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, ülkesinin olimpiyat milli takım kampından ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile oynanacak olan maç için, Mohamed'in Türkiye'ye dönmesi bekleniyordu. Golcü futbolcu sarı kırmızılıların Florya tesislerinden bir paylaşım yaptı. İşte o görüntü... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV ile oynayacağı müsabaka öncesi sevindiren haber gelmişti.
Sarı-kırmızılıların Mısır Olimpik Milli Takımı'na çağırılan ve bu sebeple PSV maçlarında oynayamayabileceği dile getirilen Mostafa Mohamed'in Tokyo Olimpiyat Oyunlar'ında görev almayacağı öğrenilmişti.
FLORYA'YA DÖNDÜ
Milli Takım kampından ayrılan golcü futbolcu Florya'ya döndü ve çalışmalara başladı.
MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ
Galatasaray'ın golcüsü Florya'ya döndüğünün müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.
İŞTE MOHAMED'İN PAYLAŞIMI!
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