Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da tarihe geçen kongre! İlk kez bir seçimde...
Galatasaray'da seçim süreci sona erdi ve sarı-kırmızılılarda 5 aday arasından kırmızı listede yer alan Burak Elmas, 38. başkan oldu. 5 saat süren oy verme işleminde büyük ilgi görürken, sandıklar önünde kuyruklar oluştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da başkanlık seçimine büyük ilgi vardı. Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sabah 10.00'da başladı. 15.00'e kadar oylarını kullanmak zorunda olan sarı- kırmızılı üyeler, Galatasaray Lisesi'ne girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
İstiklal Caddesi'ne kadar taşan kuyruğun sonu adeta gelmek bilmedi. Seçim için 4 bin 731 üyenin liseye gelerek, kartlarını aldıkları duyuruldu. Yeni tip koronavirüs önlemlerinin alındığı genel kurulda, üyelerin Galatasaray Lisesi ile oy kullanılan sınıfların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.
DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞANDI
Fotomaç'ın haberine göre; Beş adayın yarıştığı kongre tarihe geçti. Galatasaray kulübünde ilk kez bir seçimde beş isim adaylığını koydu. Her başkan adayı seçim öncesi yaptığı açıklamada birbirine başarı diledi. Demokrasi şöleninin gerçekleştiği seçimde herhangi bir tatsızlık yaşanmadı.
Yurt dışında yaşayan birçok üyenin liseye gelerek oy kullandığı da öğrenildi. Genel kurulda ilk olarak seçimi yönetmesi için oy birliğiyle divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi. Seçim tecrübesini birçok kez yaşayan Aktar, kongreyi ustaca yönetti.
GALATASARAY AŞKI BAŞKA!
Galatasaray'da gerçekleşen Olağan Genel Kurulu'nda bir üye oy kullanmaya sedye ve sağlık ekibiyle birlikte geldi. Sağlık ekiplerinin sedye ile taşıdığı üye, sandığına bu şekilde ulaştırıldı ve oy atması sağlandı.
YOĞUN İLGİ SEVİNDİRDİ
Kulübün efsane başkanlarından Faruk Süren, seçime ilginin yoğun olmasının kendini mutlu ettiği belirtti. Süren, "Galatasaray ile ilgilenmek lazım. Ben üyeyim diye gezmemek lazım. Katılımın böyle olması güzel. Çok aday olması da güzel. Demek ki çok insan değişik açılardan konuya bakarak, çözüm üretip, o çözümün hizmetini sunmak istiyor" ifadelerini kullandı.
ÖZBEK: ZOR BİR SÜREÇ
Eski başkanlardan Dursun Özbek de sarı- kırmızılı kongreye katıldı. Özbek, "Galatasaray'ın demokrasi bayramına biz de iştirak ettik. Seçilen başkana başarılar diliyorum, zor bir sürece giriyor. İnşallah Galatasaray'ı daha iyi günlere taşıyacaklar. Her şey Galatasaray için" diye konuştu.
GALATASARAY RUHU YAŞIYOR
Aslan'ın eski çalıştırıcısı Hamza Hamzaoğlu da oy kullandı. Hamzaoğlu, "Bugün güzel olan Galatasaray ruhu pandemiye rağmen burada yaşıyor olması. Hangi sonuç çıkarsa çıksın değişen bir şey olmayacak. Çünkü herkes Galatasaray için en iyisini yapmaya aday oldu ve yapacaktır da" dedi.
ESKİ YILDIZLAR SEÇİME GELDİ
Oylamaya, Galatasaray'a üyeliği bulunan eski futbolcular da katıldı. Gökhan Zan, Necati Ateş, Hakan Ünsal, Vedat İnceefe de liseye gelerek oylarını kullandı. Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat ve Dursun Özbek, sarı- kırmızılı takımın eski teknik direktörlerü Hamza Hamzaoğlu da kongredeydi.
YUSUF GÜNAY: MUTLUYUZ
Başkan Yardımcılığın görevi sona eren Yusuf Günay, "Üç yılın sonuna geldik. 3 yılın yorgunluğunu giderecek dün bir karar aldık. FFP anlaşması üçüncü yılın sonunda, anlaşma çerçevesinde UEFA söz verdiğimiz kuralları titizlikle yerine getirdiğimizi belirledi ve anlaşma kararından bizi çıkardı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki, yeni yönetim bunun imkanlarını da kullanacaktır" diye konuştu.
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