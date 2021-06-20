Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da tarihe geçen kongre! İlk kez bir seçimde...

GALATASARAY RUHU YAŞIYOR

Aslan'ın eski çalıştırıcısı Hamza Hamzaoğlu da oy kullandı. Hamzaoğlu, "Bugün güzel olan Galatasaray ruhu pandemiye rağmen burada yaşıyor olması. Hangi sonuç çıkarsa çıksın değişen bir şey olmayacak. Çünkü herkes Galatasaray için en iyisini yapmaya aday oldu ve yapacaktır da" dedi.