Galatasaray'da yeni transferler PSV maçında sahada olacak

Galatasaray'da seçim öncesi bonservisleri elinde olan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara, sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalamıştı. Bu iki isim Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSV maçında forma giyecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Seçim öncesi Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile sözleşme imzalanmıştı. İki oyuncu PSV karşılaşmasında forma giyecek. Sağ bekte gözünden yaralanan Omar'ın futbola dönüp dönemeyeceği hala belirsiz. Yedlin de ABD kampında. Burada Alpaslan'ın forma giymesi bekleniyor. Fıtık ameliyatı geçiren Taylan Antalyalı'nın yerine ise Aytaç Kara görev yapacak.

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