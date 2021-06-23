Galatasaray Aris ile 3 Temmuz'da hazırlık maçı oynayacak!

2021-2022 sezonu hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, 3 Temmuz'da Yunanistan'ın Aris takımıyla hazırlık maçı yapacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da seçimin sona ermesinin ardından yeni yönetim belli oldu ve başkanlık koltuğuna Burak Elmas oturdu.

Sarı-kırmızılıların yeni başkanı, göreve gelir gelmez takımı yine Fatih Terim'e emanet etmişti. Bu karar sonrası Florya'ya inen deneyimli teknik adam, gelecek sezon için çalışmalarına hız vermişti. Sarı-kırmızılıların sahaya ineceği tarih de belli oldu.

Yunanistan ekiplerinden Aris, Galatasaray'la 3 Temmuz'da hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Cimbom böylelikle yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavına çıkmış olacak.

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