23 Haziran 2021, Çarşamba
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Galatasaray Aris ile 3 Temmuz'da hazırlık maçı oynayacak!
2021-2022 sezonu hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, 3 Temmuz'da Yunanistan'ın Aris takımıyla hazırlık maçı yapacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da seçimin sona ermesinin ardından yeni yönetim belli oldu ve başkanlık koltuğuna Burak Elmas oturdu.
Sarı-kırmızılıların yeni başkanı, göreve gelir gelmez takımı yine Fatih Terim'e emanet etmişti. Bu karar sonrası Florya'ya inen deneyimli teknik adam, gelecek sezon için çalışmalarına hız vermişti. Sarı-kırmızılıların sahaya ineceği tarih de belli oldu.
Yunanistan ekiplerinden Aris, Galatasaray'la 3 Temmuz'da hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Cimbom böylelikle yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavına çıkmış olacak.
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