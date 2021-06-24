Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, gündemine Ezgjan Alioski'yi almıştı. Sarı-kırmızılı takım Makedon oyuncuyla anlaşma sağlayamaması halinde rotayı İngiltere'ye çevirecek ve Brighton'da forma giyen Bernardo için teklif yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Leeds United'ın eski futbolcusu, yorumu Noel Whelan, Galatasaray'ın uzun süredir ısrarla istediği Ezgjan Alioski'nin, yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağının "Yüzde 50-50" olduğunu söyledi. Football Insider'a konuşan Whelan, "Masada onun için Galatasaray da var. Bu nedenle tüm kartları elinde tutuyor. Ne olacağını zaman gösterecek" dedi.

ALTERNATİFİ HAZIR

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, uzun zamandır Ezgjan Alioski'nin transferini bitirmeye çalışıyor. Ancak Kuzey Makedon oyuncunun Leeds'de kalma ihtimaline karşılık B planı da hazır. Alioski gelmek istemezse hemen Brighton'tan Bernardo için temasa geçilecek. 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Graham Potter'ın sistemine adapte olamadığı için artık gözden çıkarıldı.

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