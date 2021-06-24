Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Andriy Yarmolenko bombası! Fatih Terim'den onay bekleniyor
Galatasaray'daki başkan ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinden sonra transfer için harekete geçildi. Eski yönetim zamanında Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı takım, hücum hattına önemli bir takviye yaparak hem taraftarı heyecanlandırmak istiyor hem de bu bölgedeki eksikliği gidermek istiyor. Yeni başkan Burak Elmas, EURO 2020'de son 16'ya kalan Ukrayna'nın forveti Andriy Yarmolenko'yu gündemine alırken, son kararı ise teknik direktör Fatih Terim verecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas başkan seçilmeden önce takıma kazandıracağı futbolcuları belirlemişti. Çiçeği burnunda başkan Burak Elmas, göreve hızlı başladı ve transferin startını verdi.
Takvim'in haberine göre; Elmas, Ukrayna Milli Takımı'nın yıldızı Andriy Yarmolenko ile dirsek teması kurdu. Elmas'ın Yarmolenko'yu Fatih Terim'e sunduğu ve tecrübeli hocadan gelecek cevaba göre hareket edeceği öğrenildi.
WEST HAM YOLU GÖSTERDİ!
West Ham United ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. İngiliz ekibi Yarmolenko'nun yüksek maaşı nedeniyle ayrılmasına sıcak bakıyor. Yarmolenko milli takımda 97 maçta 42 gol attı.
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