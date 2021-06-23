Son dakika spor haberleri: Galatasaray adı Trabzonspor ile anılan Barış Alper Yılmaz için harekete geçti!

Yerli oyuncu transferine büyük önem veren Fatih Terim'in, ilk hedefilerinden biri olan Barış Alper Yılmaz konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'in haberine göre, sarı kırmızılılar, ismi Trabzonspor ile de anılan genç yıldızla her konuda anlaşırken, Keçiörengücü ile pazarlıklarda da sona geldi.

Cimbom'un Başkent kulübünü 1.5 milyon euro vee 2 genç futbolcu karşılığında ikna etmek üzere olduğu belirtiliyor.



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