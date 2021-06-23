23 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray adı Trabzonspor ile anılan Barış Alper Yılmaz için harekete geçti!

İşte G.Saray'ın o isim için son teklifi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'da 'in göreve başlamasının ardından transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, 'un da talip olduğu için girişimlerini hızlandırdı. ( haberleri)

Yerli oyuncu transferine büyük önem veren 'in, ilk hedefilerinden biri olan konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'in haberine göre, sarı kırmızılılar, ismi ile de anılan genç yıldızla her konuda anlaşırken, ile pazarlıklarda da sona geldi.

Cimbom'un kulübünü 1.5 milyon euro vee 2 genç futbolcu karşılığında ikna etmek üzere olduğu belirtiliyor.
Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, nereli?

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