FLORENTINO LUIS KİMDİR?

Tam adı Florentino Ibrain Morris Luis olan futbolcu, 19 Ağustos 1999'da Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya geldi. Real SC ve Benfica altyapılarında forma giyen Portekizli futbolcu Ocak 2019'da Benfica ile profesyonel sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarka geçiren Florentino, Fransız ekibiyle çıktığı 11 maçta gol ve asist katkısı üretemedi. Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Florentino Luis'in güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

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