Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Florentino Luis harekatı! Gedson Fernandes...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da başkan ve teknik direktör belirsizliğinin son bulmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara takviyeleriyle yeni sezona giriş yapan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Benfica forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Florentino Luis'i gündemine aldı. Galatasaray'ın Gedson Fernandes ile birlikte Florentino'yu da kadrosuna katmak için Portekiz ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da Fatih Terim, Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından Florya'ya geri döndü ve takımın başında yer aldı. Terim'in yeniden Florya'ya geri dönmesiyle transfer çalışmaları da hız kazandı.
Tecrübeli teknik adamın hazırladığı transfer listesi doğrultusunda yönetim çalışmalarına hız verdi. İç transferde Emre Akbaba ile sözleşme yenilemeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda dış transferde hareketli saatler yaşanıyor.
FLORENTINO LUIS İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Milliyet'in haberine göre Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren Florentino Luis için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Florentino'yu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.
GEDSON FERNANDES İLE GELECEK
Benfica'da genç yaşta forma giyen ve geleceğin büyük yıldızları arasında gösterilen Portekizli ön libero için tüm şartların zorlanacağı iddia edildi. Portekiz basını Galatasaray'ın Florentino Luis'in dışında Gedson Fernandes'i de kiralamak istediği aktardı.
İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde Benfica'nın her iki oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonunu istediği iddia edildi. Galatasaray'ın iki oyuncuyu da satın alma opsiyonlu kiralamak istediği aktarıldı.
FLORENTINO LUIS KİMDİR?
Tam adı Florentino Ibrain Morris Luis olan futbolcu, 19 Ağustos 1999'da Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya geldi. Real SC ve Benfica altyapılarında forma giyen Portekizli futbolcu Ocak 2019'da Benfica ile profesyonel sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarka geçiren Florentino, Fransız ekibiyle çıktığı 11 maçta gol ve asist katkısı üretemedi. Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Florentino Luis'in güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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