23 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Florentino Luis harekatı! Gedson Fernandes...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da başkan ve teknik direktör belirsizliğinin son bulmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara takviyeleriyle yeni sezona giriş yapan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Benfica forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Florentino Luis'i gündemine aldı. Galatasaray'ın Gedson Fernandes ile birlikte Florentino'yu da kadrosuna katmak için Portekiz ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Florentino Luis harekatı! Gedson Fernandes...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

'da , 'ın başkan seçilmesinin ardından Florya'ya geri döndü ve takımın başında yer aldı. Terim'in yeniden Florya'ya geri dönmesiyle transfer çalışmaları da hız kazandı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Florentino Luis harekatı! Gedson Fernandes...

Tecrübeli teknik adamın hazırladığı transfer listesi doğrultusunda yönetim çalışmalarına hız verdi. İç transferde ile sözleşme yenilemeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda dış transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Florentino Luis harekatı! Gedson Fernandes...

FLORENTINO LUIS İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Milliyet'in haberine göre , geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren için ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Florentino'yu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Florentino Luis harekatı! Gedson Fernandes...

GEDSON FERNANDES İLE GELECEK

'da genç yaşta forma giyen ve geleceğin büyük yıldızları arasında gösterilen Portekizli ön libero için tüm şartların zorlanacağı iddia edildi. basını 'ın 'in dışında 'i de kiralamak istediği aktardı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Florentino Luis harekatı! Gedson Fernandes...

İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde 'nın her iki oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonunu istediği iddia edildi. 'ın iki oyuncuyu da satın alma opsiyonlu kiralamak istediği aktarıldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Florentino Luis harekatı! Gedson Fernandes...

FLORENTINO LUIS KİMDİR?

Tam adı olan futbolcu, 19 Ağustos 1999'da 'in kentinde dünyaya geldi. ve altyapılarında forma giyen Portekizli futbolcu Ocak 2019'da Benfica ile profesyonel sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarka geçiren Florentino, ekibiyle çıktığı 11 maçta gol ve asist katkısı üretemedi. Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 'in güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

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