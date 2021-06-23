23 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray’ın yeni yönetiminden flaş sosyal medya kararı

Yeni yönetimden flaş sosyal medya kararı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve ekibi, mazbatasını aldı ve görev dağılımları da belli oldu. Sarı-kırmızılılarda yönetim kurulu toplantısı yapılırken, sosyal medya konusunda ise flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da yeni yönetim kurulu üyelerinin, yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, sosyal medya hesaplarından kulüp ve faaliyetleri hakkında paylaşım yapmayacağı belirtildi.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulu kararınca, yönetim kurulu üyelerinin Galatasaray Spor Kulübü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarından açıklama ve yorum yapmayacağı kararı alındı.

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