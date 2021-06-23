23 Haziran 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Galatasaray’ın yeni yönetiminden flaş sosyal medya kararı
Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve ekibi, mazbatasını aldı ve görev dağılımları da belli oldu. Sarı-kırmızılılarda yönetim kurulu toplantısı yapılırken, sosyal medya konusunda ise flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da yeni yönetim kurulu üyelerinin, yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, sosyal medya hesaplarından kulüp ve faaliyetleri hakkında paylaşım yapmayacağı belirtildi.
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulu kararınca, yönetim kurulu üyelerinin Galatasaray Spor Kulübü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarından açıklama ve yorum yapmayacağı kararı alındı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?