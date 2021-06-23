23 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu! Fatih Terim...

G.Saray'da görev dağılımı yapıldı! Fatih Terim...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas, yönetim kurulu dağılımını belirledi. Sarı-kırmızılılarda Futbol Şube Sorumluluğu kaldırıldı. Futbolda tek yetkili Fatih Terim oldu. (GS spor haberleri)

Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu.

Başkan Burak Elmas yönetiminde sarı kırmızılı kulüpte, Ali Polat Bengiserp İkinci Başkan görevini üstlenirken, Rezan Epözdemir ile Bikem Ardakoç Kanık ise başkan yardımcılığı görevine getirildi. Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı belirtilen Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in futbolda tek yetkili olduğu ve direkt olarak başkan Burak Elmas'a bağlı çalışacak.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90'ıncı yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

Başkan: Burak Elmas

İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Belhanda'dan A Spor'a G.Saray açıklaması! Geri dönecek mi? Belhanda'dan A Spor'a G.Saray açıklaması! Geri dönecek mi?
Eski takım arkadaşı açıkladı! Dönmek istiyor Eski takım arkadaşı açıkladı! "Dönmek istiyor"
Yıldız isim imzayı atacak! Sözleşme TL üzerinden yapılacak Yıldız isim imzayı atacak! Sözleşme TL üzerinden yapılacak
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör