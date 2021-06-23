23 Haziran 2021, Çarşamba
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Başkan Burak Elmas yönetiminde sarı kırmızılı kulüpte, Ali Polat Bengiserp İkinci Başkan görevini üstlenirken, Rezan Epözdemir ile Bikem Ardakoç Kanık ise başkan yardımcılığı görevine getirildi. Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı belirtilen Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in futbolda tek yetkili olduğu ve direkt olarak başkan Burak Elmas'a bağlı çalışacak.
Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90'ıncı yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:
Başkan: Burak Elmas
İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp
Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir
Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık
Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu
Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu! Fatih Terim...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas, yönetim kurulu dağılımını belirledi. Sarı-kırmızılılarda Futbol Şube Sorumluluğu kaldırıldı. Futbolda tek yetkili Fatih Terim oldu. (GS spor haberleri)
Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu.
Başkan Burak Elmas yönetiminde sarı kırmızılı kulüpte, Ali Polat Bengiserp İkinci Başkan görevini üstlenirken, Rezan Epözdemir ile Bikem Ardakoç Kanık ise başkan yardımcılığı görevine getirildi. Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı belirtilen Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in futbolda tek yetkili olduğu ve direkt olarak başkan Burak Elmas'a bağlı çalışacak.
Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90'ıncı yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:
Başkan: Burak Elmas
İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp
Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir
Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık
Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu
Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver
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