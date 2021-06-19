19 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

İbrahim Özdemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor? (GS haberleri)

İbrahim Özdemir kimdir?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika haberleri... 'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarından sosyal medyada en çok konuşulan, arama motorlarında araştırılan isimler arasında yer aldı. İbrahim Özdemir'in serveti, kariyeri, ve Galatasaray'da aldığı görevler merak konusu oldu. Peki, İbrahim Özdemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

'da seçim heyecanı yaşanıyor. başkan adayları arasında yer alırken, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, İbrahim Özdemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?

İbrahim Özdemir 15 Ağustos 1949 , 'da dünyaya gelmiştir. Türk siyasetçidir. başkanlık seçiminde aday olmuştur. Mimarlık Bölümünü bitirmiştir. Serbest Mimarlık ve Müteahhitlik, Milletvekilliği ile Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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