İbrahim Özdemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor? (GS haberleri)

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarından İbrahim Özdemir sosyal medyada en çok konuşulan, arama motorlarında araştırılan isimler arasında yer aldı. İbrahim Özdemir'in serveti, kariyeri, ve Galatasaray'da aldığı görevler merak konusu oldu. Peki, İbrahim Özdemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. İbrahim Özdemir başkan adayları arasında yer alırken, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, İbrahim Özdemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?

İbrahim Özdemir 15 Ağustos 1949 Görele, Giresun'da dünyaya gelmiştir. Türk siyasetçidir. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday olmuştur. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirmiştir. Serbest Mimarlık ve Müteahhitlik, Milletvekilliği ile Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ