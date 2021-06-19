Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan'ın katılacağı seçim öncesi merak edilen konular arasında, seçim sonuçları, başkan adayları ve başkan adaylarının listeleri de yer alıyor. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?

Galatasaray'da Mustafa Cengiz dönemi sona eriyor. Başkanlık seçimi için üyeler sandık başına gitti. Sosyal medya ve arama motorlarında detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

19 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 15.00'te sona erecek.

GALATASARAY SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Galatasaray üyeleri 19 Haziran Cumartesi günü saat 15:00'e kadar oy verme işlemini gerçekleştirecek. Oy sayımlarının tamamlanmasıyla Galatasaray'ın 38. başkanı belli olacak.

BAŞKAN ADAYLARI

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 isim başkanlık için yarışacak. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için üyelerden oy isteyecek. Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.

8 BİN 500 KİŞİ OY KULLANABİLECEK

Galatasaray Lisesi'ndeki seçimde 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı var. 30 sandıkta oy kullanma işlemi yapılacak olan seçimde sandıkları salgın önlemleri kapsamında aralıklı mesafelerle düzenlendi.

Kapalı alanda altı, açık alanda ise dört metrekareye bir kişi gelecek şekilde ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlanacak.

BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ

Metin Öztürk

Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.

İbrahim Özdemir

Asil: Osman Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.

Eşref Hamamcıoğlu

Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

Burak Elmas

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükran Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selam Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

Yiğit Şardan

Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.

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