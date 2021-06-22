Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Galatasaray, 3 ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takım Giuseppe Pezzella, Santiago Arzamendia ve Sergio Akieme isimleri için araştırma yapıp ona göre harekete geçecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da kiralık anlaşması biten Saracchi'nin yerinin doldurulması için arayışlar başlandı. Fotomaç'ın haberine göre; Uruguaylı sol bek gibi, genç, potansiyeli olan, gelişime açık bir bek alınacak. Galatasaray'ın önceliği yeni alınacak beki bonservisiyle kadroya katmak. İlk etapta Giuseppe Pezzella (Parma), Santiago Arzamendia (Cerro Porteno) ve Sergio Akieme (Barcelona) için hızlı bir araştırma yapılacak. Makul bir bonservis bedeli ile alınma ihtimali ortaya çıkarsa üç oyuncudan birisi kadroya katılacak.

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