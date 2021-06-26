26 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Bruma'nın menajerinden heyecanlandıran açıklama! "Her şey mümkün"

Galatasaray'daki başkan ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinden sonra transfer için harekete geçildi. Eski yönetim zamanında Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı takım, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le de mukavele yeniledi. Bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma'nın menajeri, sarı-kırmızılıları heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Portekizli yıldız, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Son dakika transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Bruma'nın menajerinden heyecanlandıran açıklama! Her şey mümkün
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Dış transferde Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara'ya imza attıran, iç transferde Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le yeniden mukavele yapan Galatasaray'ın gündemine Bruma'nın geldiği iddia edilmişti. Portekizli yıldızın adı Fenerbahçe ile de anıldı.

Son dakika transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Bruma'nın menajerinden heyecanlandıran açıklama! Her şey mümkün

MENAJERİ AÇIKLADI!
Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı PSV Eindhoven'da forma giyen Bruma'nın menajeri Catio Balde, Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Bruma'nın menajerinden heyecanlandıran açıklama! Her şey mümkün

OLYMPIAKOS'TA KİRALIK OYNADI
Geride kalan sezonu Olympiakos'ta kiralık olarak geçiren ve başarılı da bir döneme imza atan Portekizli futbolcunun menajeri Catio Balde, şunları kaydetti:

Son dakika transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Bruma'nın menajerinden heyecanlandıran açıklama! Her şey mümkün

"OPSİYON FAZLA GELİNCE KULLANMADILAR"
Yunan ekibinin oyuncunun satın alma opsiyonunu neden kullanmadığını anlatan Balde "Olympiakos'ta iyi bir sezon geçirdi ve aslında kulüp kendisinden memnundu ancak opsiyondaki satın alma için belirlenen rakam fazla geldi, bu yüzden bu satın alma opsiyonunu kullanmadılar" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Bruma'nın menajerinden heyecanlandıran açıklama! Her şey mümkün

HOLLANDA'YA DÖNDÜ
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven aynı zamanda Bruma'nın bonservisini elinde bulunduran kulüp...

Son dakika transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Bruma'nın menajerinden heyecanlandıran açıklama! Her şey mümkün

Catio Balde 26 yaşındaki oyuncunun şu an Hollanda'da olduğunu ve Eindhoven kentindeki kulübüne döndüğü bilgisini paylaştı.

Son dakika transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Bruma'nın menajerinden heyecanlandıran açıklama! Her şey mümkün

"G.SARAY'A KARŞI OYNAYABİLİR"
Hollanda ekibiyle Galatasaray karşısına çıkmasının da bir ihtimal olduğunu belirten Balde "Galatasaray'dan ya da herhangi bir Türk kulübünden teklif almadık."

Son dakika transfer haberleri: Eski Galatasaraylı Bruma'nın menajerinden heyecanlandıran açıklama! Her şey mümkün

"ŞU AN İÇİN HER ŞEY MÜMKÜN"
Bruma için nabız yoklayan başka kulüpler var. PSV Eindhoven'da da kalabilir. Şu an için her şey mümkün" diye konuştu.

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