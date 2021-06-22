Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sazı eline aldı! İşte transferde 4 kriter

Tecrübeli hoca, Florya'da iş başı yaparken ikili 20 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kadar takımdaki tüm eksiklerin giderilmesini konusunda mutabık kaldı. Ayrıca yapılacak transferle ilgili de yeni kriterler belirlediler.

Fotomaç'ın haberine göre; yeni oyuncularla ilgili dikkat edilecek 4 önemli husus:

