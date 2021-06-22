22 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sazı eline aldı! İşte transferde 4 kriter

Başkanlık koltuğuna Burak Elmas'ın oturmasının ardından Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'le devam kararı aldı. Sarı-kırmızılılarda deneyimli teknik adam Florya'ya inerken, transferde ise sazı eline aldı. İşte Fatih Terim'in transferde belirlediği 4 kriter... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sazı eline aldı! İşte transferde 4 kriter
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

kongresinin onayını alarak başkanlık koltuğuna oturan göreve hızlı başladı. "Kaybedecek bir dakikamız bile yok" diyen Elmas, mazbatasını dahi olmadan teknik direktör 'i göreve davet etti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sazı eline aldı! İşte transferde 4 kriter

Tecrübeli hoca, 'da iş başı yaparken ikili 20 Temmuz'da ile oynanacak maçına kadar takımdaki tüm eksiklerin giderilmesini konusunda mutabık kaldı. Ayrıca yapılacak transferle ilgili de yeni kriterler belirlediler.

Fotomaç'ın haberine göre; yeni oyuncularla ilgili dikkat edilecek 4 önemli husus:

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sazı eline aldı! İşte transferde 4 kriter

KARİYERE PARA ÖDEMEYECEĞİZ

kulübün zarar ettiği son oyuncu olacak. Taraftarlar bastırsa da bir daha uçuk rakamlar ödeyip, takım içindeki dengeler bozulmayacak. Bu konuda çok dikkatli olunacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sazı eline aldı! İşte transferde 4 kriter

SATARKEN ZARAR ETMEYECEĞİZ

gibi, gibi alındığında pahalı görünen ama satarken de para kazanabilecek oyuncular bulunacak. Zarar etme ihtimali bulunan oyuncu kapıdan içeri girmeyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sazı eline aldı! İşte transferde 4 kriter

BONSERVİS İÇİN 30 YAŞ SINIRI

30 yaş ve üzeri oyuncular ancak bonservis bedeli ödenmeden transfer edilecek. Son kontratını yapacak oyuncu için kulübü zora sokacak mali yükümlüklerin altına girilmeyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sazı eline aldı! İşte transferde 4 kriter

PERFORMANSINA BAKILACAK

Yaşı uygun bile olsa, kariyeri boyunca oradan oraya sürüklenen sadece bir sezon iyi oynadığı için transferin gözdesi olan oyuncu alınmayacak. Yatırım yapıp riske girilmeyecek.

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