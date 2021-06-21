21 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Mostafa Mohamed Tokyo Olimpiyatları'na gidecek mi? Menajeri resmen açıkladı!

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıkarken 9 gol kaydetti. Cimbom'un gol yükünü sırtlayan Mısırlı golcü için menajerinden müjdeli bir haber geldi ve yıldız forvetin milli takım formasıyla Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyeceğini açıkladı. 23 yaşındaki golcü eğer olimpiyatlara gitmezse, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSV maçlarında ve Süper Lig'in başlarında takımıyla birlikte sahaya çıkabilecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Mostafa Mohamed Tokyo Olimpiyatları'na gidecek mi? Menajeri resmen açıkladı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız 'in 'nda oynayıp oynamayacağına dair menajeri Ahmed Yahya'dan açıklama geldi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed Tokyo Olimpiyatları'na gidecek mi? Menajeri resmen açıkladı!

Ahmed Yahya, "Elbette , 'nda oynamak istiyor ama son kararı Mohamed vermeyecek. kabul ederse Mısır için oynayacak. Fakat Galatasaray istemezse, kulübüyle çatışmaya girmeyecek." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed Tokyo Olimpiyatları'na gidecek mi? Menajeri resmen açıkladı!

"SON BİLGİM OYNAMAYACAK"

Yıldız ismin menajeri, "Sahip olduğum son bilgi 'in Olimpiyatlar'a katılmayacağı yönünde. yönetim kurulu değişti ve yeni yetkililer belki de kararlarını değiştirir. Bilemiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed Tokyo Olimpiyatları'na gidecek mi? Menajeri resmen açıkladı!

23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında oynanacak olan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mısır U23 Milli Takımı da mücadele edecek.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed Tokyo Olimpiyatları'na gidecek mi? Menajeri resmen açıkladı!

TOKYO'YA GİDERSE KRİTİK SÜREÇTE OLMAYACAK

, Olimpiyat Oyunları'nda oynarsa hem sezon başı kamplarını kaçıracak, hem de ön eleme maçlarında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed Tokyo Olimpiyatları'na gidecek mi? Menajeri resmen açıkladı!

2. ön eleme turunda ile arasındaki maçlar 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak. 'de 2021/22 sezonu ise 13 Ağustos'ta başlayacak.

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