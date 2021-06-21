Galatasaray'da Mostafa Mohamed Tokyo Olimpiyatları'na gidecek mi? Menajeri resmen açıkladı!
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıkarken 9 gol kaydetti. Cimbom'un gol yükünü sırtlayan Mısırlı golcü için menajerinden müjdeli bir haber geldi ve yıldız forvetin milli takım formasıyla Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyeceğini açıkladı. 23 yaşındaki golcü eğer olimpiyatlara gitmezse, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSV maçlarında ve Süper Lig'in başlarında takımıyla birlikte sahaya çıkabilecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed'in Tokyo Olimpiyatları'nda oynayıp oynamayacağına dair menajeri Ahmed Yahya'dan açıklama geldi.
Ahmed Yahya, "Elbette Mostafa Mohamed, Tokyo Olimpiyatları'nda oynamak istiyor ama son kararı Mohamed vermeyecek. Galatasaray kabul ederse Mısır için oynayacak. Fakat Galatasaray istemezse, kulübüyle çatışmaya girmeyecek." ifadelerini kullandı.
"SON BİLGİM OYNAMAYACAK"
Yıldız ismin menajeri, "Sahip olduğum son bilgi Mostafa Mohamed'in Olimpiyatlar'a katılmayacağı yönünde. Galatasaray yönetim kurulu değişti ve yeni yetkililer belki de kararlarını değiştirir. Bilemiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında oynanacak olan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mısır U23 Milli Takımı da mücadele edecek.
TOKYO'YA GİDERSE KRİTİK SÜREÇTE OLMAYACAK
Mostafa Mohamed, Olimpiyat Oyunları'nda oynarsa hem sezon başı kamplarını kaçıracak, hem de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giyemeyecek.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile Galatasaray arasındaki maçlar 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak. Süper Lig'de 2021/22 sezonu ise 13 Ağustos'ta başlayacak.
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