Galatasaray'da Mostafa Mohamed Tokyo Olimpiyatları'na gidecek mi? Menajeri resmen açıkladı!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile Galatasaray arasındaki maçlar 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak. Süper Lig'de 2021/22 sezonu ise 13 Ağustos'ta başlayacak.

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