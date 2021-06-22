22 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Taylan Antalyalı ameliyat edildi!

Galatasaraylı yıldız ameliyat edildi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Teknik direktör 'le yeniden anlaşan , gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda milli oyuncu 'nın kasık fıtığı ameliyatı olduğu ve operasyonun başarılı geçtiği açıklandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda bulunan Taylan, 'ye dönmesinin ardından sağlık ekibinin planlanan programı dahilinde bıçak altına yattı.

Milli futbolcunun ameliyatı başarılı geçti.

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