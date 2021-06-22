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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a tebrik telefonu!

Başkan Erdoğan'dan Burak Elmas'a tebrik telefonu!
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Başkan , 'ın 38. ve yeni başkanı seçilen 'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Burak Elmas'ı tebrik etti.

Başkan , Başkanı ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Burak Elmas'ı tebrik ederken başarılar diledi.

Başkan Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.


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