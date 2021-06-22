22 Haziran 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a tebrik telefonu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın 38. ve yeni başkanı seçilen Burak Elmas'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Burak Elmas'ı tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Burak Elmas'ı tebrik ederken başarılar diledi.
Başkan Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Burak Elmas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendisini tebrik etti.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 22, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
HABERLER HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?