18 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Aykutalp Derkan divan kurulu başkanı seçildi

G.Saray divan kurulu başkanını seçti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

'ın olağan seçimli divan kurulu sona erdi. Sarı-kırmızılılarda gelecek 3 sene için kurulun yeni başkanı oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'nda gerçekleştirilen seçimde ile , başkanlık için yarıştı.

Saat 15.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, 4 sandıkta sayım işlemine geçildi.

Yapılan sayım sonrası Niyazi Yelkencioğlu'na 332 oy çıkarken, 446 oy alan Derkan başkanlığa seçildiği ilan edildi.

Seçimin ardından yaptığı konuşmada divan kurulu üyelerine teşekkür eden Derkan, kulübün yarın gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulunun da hayırlı olmasını diledi.

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