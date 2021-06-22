Galatasaray'da Radamel Falcao takıma geri döndü! Antrenmanlara başladı
2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü tek idmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda Covid-19'a yakalanan Falcao'nun negatife döndüğü, karantina süresinin tamamlayarak takıma katıldığı açıklandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, devam eden bölümünde 3 gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. İdmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketleriyle sona erdi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası kadrosunda bulunan ve yurda dönen Kerem Aktürkoğlu, antrenman öncesi takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile sohbet etti.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) karantina süresi dolduktan sonra yapılan PCR testlerinde negatif sonuca ulaşılan ve Türkiye'ye döndükten sonraki testinde de negatif sonuç alan Radamel Falcao, sağlık kontrolünden geçerek takıma katıldı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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