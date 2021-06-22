22 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao takıma geri döndü! Antrenmanlara başladı

Yıldız isimden müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren , günü tek idmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda Covid-19'a yakalanan Falcao'nun negatife döndüğü, karantina süresinin tamamlayarak takıma katıldığı açıklandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, devam eden bölümünde 3 gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. İdmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda bulunan ve yurda dönen , antrenman öncesi takımı ziyaret ederek ile sohbet etti.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) karantina süresi dolduktan sonra yapılan PCR testlerinde negatif sonuca ulaşılan ve Türkiye'ye döndükten sonraki testinde de negatif sonuç alan , sağlık kontrolünden geçerek takıma katıldı.

, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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