23 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim ekibini topluyor! Transfer görüşmelerini bizzat yaptı

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas olurken, teknik direktör Fatih Terim konusunda da belirsizlk sona erdi. Sarı kırmızılı kulüpte görevinin başına geçen Terim, geçtiğimiz sezon etkili performans gösteren oyuncuların transferi için de harekete geçti. Yıldız futbolcuları takımda tutmak isteyen deneyimli hocanın, görüşmeleri bizzat kendisi gerçekleştirdiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim ekibini topluyor! Transfer görüşmelerini bizzat yaptı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Seçim sürecini atlatan ve 5. döneminin startını veren 'da müthiş bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Fatih Terim öncelikli olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen 3 eski yıldızının transferi için yönetime rapor verdi. 'in haberine göre, hemen düğmeye basan Sarı- Kırmızılı yönetim, için ile görüşmelere start verdi. kulübüne 2.5 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim ekibini topluyor! Transfer görüşmelerini bizzat yaptı

TERİM RUI COSTA İLE GÖRÜŞTÜ

Cimbom ayrıca için ile temasa geçti ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. 'in de kulübünün sportif direktörü ile görüşerek transferde kolaylık istediği belirlendi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim ekibini topluyor! Transfer görüşmelerini bizzat yaptı

HALİL DERVİŞOĞLU 1 YIL DAHA

'a geçtiğimiz sezon devre arasında transfer olan , kısa zamanda taraftarın gönlünde taht kurdu. Sarı-Kırmızılılar, ile de masaya oturarak Halil Dervişoğlu'nu 1 yıl daha kiralama teklifi yaptı. Pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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