Seçim sürecini atlatan ve 5. Fatih Terim döneminin startını veren Galatasaray'da müthiş bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Fatih Terim öncelikli olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen 3 eski yıldızının transferi için yönetime rapor verdi. Takvim'in haberine göre, hemen düğmeye basan Sarı- Kırmızılı yönetim, Henry Onyekuru için Monaco ile görüşmelere start verdi. Fransız kulübüne 2.5 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi.