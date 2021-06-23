Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim ekibini topluyor! Transfer görüşmelerini bizzat yaptı
Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas olurken, teknik direktör Fatih Terim konusunda da belirsizlk sona erdi. Sarı kırmızılı kulüpte görevinin başına geçen Terim, geçtiğimiz sezon etkili performans gösteren oyuncuların transferi için de harekete geçti. Yıldız futbolcuları takımda tutmak isteyen deneyimli hocanın, görüşmeleri bizzat kendisi gerçekleştirdiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Seçim sürecini atlatan ve 5. Fatih Terim döneminin startını veren Galatasaray'da müthiş bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Fatih Terim öncelikli olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen 3 eski yıldızının transferi için yönetime rapor verdi. Takvim'in haberine göre, hemen düğmeye basan Sarı- Kırmızılı yönetim, Henry Onyekuru için Monaco ile görüşmelere start verdi. Fransız kulübüne 2.5 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi.
TERİM RUI COSTA İLE GÖRÜŞTÜ
Cimbom ayrıca Gedson Fernandes için Benfica ile temasa geçti ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Fatih Terim'in de Portekiz kulübünün sportif direktörü Rui Costa ile görüşerek transferde kolaylık istediği belirlendi.
HALİL DERVİŞOĞLU 1 YIL DAHA
Galatasaray'a geçtiğimiz sezon devre arasında transfer olan Halil Dervişoğlu, kısa zamanda taraftarın gönlünde taht kurdu. Sarı-Kırmızılılar, Brentford ile de masaya oturarak Halil Dervişoğlu'nu 1 yıl daha kiralama teklifi yaptı. Pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
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