27 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray-Dinamo Bükreş | CANLI

Galatasaray-Dinamo Bükreş | CANLI
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.06.2021

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Florya'da kampa girmişti. Sarı-kırmızılı takım sezon öncesi ilk ciddi sınavına Dinamo Bükreş karşısında çıkıyor. Galatasaray-Dinamo Bükreş maçının detayları haberimizde... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Gelecek sezon çalışmaları kapsamında Galatasaray ilk ciddi sınavına Dinamo Bükreş karşısında çıkıyor.

GALATASARAY 0-0 DINAMO BÜKREŞ (MAÇ DEVAM EDİYOR)

Galatasaray: Berk, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Ömer, Aytaç Kara, Oğulcan, Feghouli, Emre Kılınç, Babel, Mohamed.

D. Bükreş: Eşanu, Puljic, Bejan, Grigore, Sorescu, Rauta, Achim, Radu, Mihaiu, Fabbribi, Nemec.

YENİ TRANSFERLER SAHADA!

Galatasaray'ın yeni transferleri Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara, mücadeleye ilk 11'de başladı.

FALCAO KADRODA YOK!

Sarı-kırmızılıların golcüsü Radamel Falcao maç kadrosunda yer almıyor.

GALATASARAY-DINAMO BÜKREŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı saat 18.00'de başladı. Karşılaşma GS TV ve Galatasaray Youtube hesabından canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Belhanda transferine yayın geliri engeli! Belhanda transferine yayın geliri engeli!
Terim'i yıkan haber! Sezonun ilk yarısını kapattı... Terim'i yıkan haber! Sezonun ilk yarısını kapattı...
Resmi imzayı attı! Beşiktaş ve G.Saray... Resmi imzayı attı! Beşiktaş ve G.Saray...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör