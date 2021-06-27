Galatasaray-Dinamo Bükreş | CANLI
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Florya'da kampa girmişti. Sarı-kırmızılı takım sezon öncesi ilk ciddi sınavına Dinamo Bükreş karşısında çıkıyor. Galatasaray-Dinamo Bükreş maçının detayları haberimizde... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Gelecek sezon çalışmaları kapsamında Galatasaray ilk ciddi sınavına Dinamo Bükreş karşısında çıkıyor.
GALATASARAY 0-0 DINAMO BÜKREŞ (MAÇ DEVAM EDİYOR)
Galatasaray: Berk, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Ömer, Aytaç Kara, Oğulcan, Feghouli, Emre Kılınç, Babel, Mohamed.
D. Bükreş: Eşanu, Puljic, Bejan, Grigore, Sorescu, Rauta, Achim, Radu, Mihaiu, Fabbribi, Nemec.
YENİ TRANSFERLER SAHADA!
Galatasaray'ın yeni transferleri Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara, mücadeleye ilk 11'de başladı.
FALCAO KADRODA YOK!
Sarı-kırmızılıların golcüsü Radamel Falcao maç kadrosunda yer almıyor.
GALATASARAY-DINAMO BÜKREŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı saat 18.00'de başladı. Karşılaşma GS TV ve Galatasaray Youtube hesabından canlı yayınlanıyor.
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