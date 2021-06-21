21 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray idmanında Arda Turan sürprizi! Fatih Terim'in gelişi sonrası...

İdmanda Arda sürprizi! Terim'in gelişi sonrası...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

'da başkan 'ın seçilmesinden sonra yeniden göreve getirilen teknik direktör , takıma çift antrenman yaptırdı. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona eren ancak kadroda kalması beklenen , akşam antrenmanında yer alarak ayrı çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 'ndeki idmanlar yeniden takımın başına geçen teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duran Galatasaraylı futbolcular, akşam idmanına ise ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sınırlı alanda 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 ve 4'e 4 gruplar halinde çift kale oyun oynandı.

Yeni sezon çalışmalarına bugün katılan oyuncular Okan Kocuk ve , sabah sağlık kontrolünden geçirildi.

Sözleşmesi sona eren ancak sarı-kırmızılı ekipte devam etmesi beklenen kaptan , akşam antrenmanında takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Milli takım kampından dönen , akşam antrenmanı öncesi takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile bir süre sohbet etti.

, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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