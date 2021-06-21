21 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Galatasaray maçı seyircili oynanacak!

PSV'den flaş seyirci kararı! G.Saray maçında...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

Sezon 2. bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak. Sarı-kırmızılılar bu turda ile eşleşirken, Hollanda temsilcisi sahasında oynayacağı maça seyirci alınacağını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Hollanda temsilcisi ile eşleşti.

PSV, 20 veya 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını açıkladı.

Stadyumda maç izlemek isteyen seyircilerin Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor.

Kırmızı-Beyazlı ekip maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.

PSV'Yİ TANIYALIM!

Geride bıraktığımız sezonu Hollanda Eredivisie'de Ajax'ın ardından ligi 72 puanla ikinci sırada bitiren , Devler Ligi'ne 2. ön elemeden katılma hakkı elde etti. Takımı, teknik direktör Roger Schmidt çalıştırıyor. Hollanda temsilcisinin kadrosunda önemli isimler var. Alman yıldız ile bir dönem adı Fenerbahçe'yle anılan İsrailli forvet Eran Zahavi'nin yanı sıra Fildişi Sahilli orta saha Ibrahim Sangare ve Donyell Malen de PSV'de forma giyiyor.

EN ÖNEMLİ SİLAHI MALEN

PSV'nin en önemli özelliği takımın yaş ortalamasının 24.4 olması. Oldukça genç bir kadroya sahip olan Hollanda temsilcisinin gelecek vadeden en önemli silahı Donyell Malen olarak göze çarpıyor. 22 yaşındaki Malen'in güncel piyasa değeri 30 milyon euro... Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Malen, 27 gol atarken 10 da asist yaparak istatistikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Hollanda'da oynanacak ilk maç 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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