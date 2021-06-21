21 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti

Burak Elmas'tan Ali Sami Yen'in kabrine ziyaret!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

'da seçimde galip gelen ve 38. başkan olan , sarı-kırmızılı kulübün kurucu başkanı 'in kabrini ziyaret etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

19 Haziran'da yapılan Olağan Seçim Genel Kurul'da başkanı seçilen , sarı-kırmızılıların kurucusu 'in mezarına ziyarette bulundu. Elmas, sosyal medya hesabından Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ettiği fotoğrafı paylaştı ve, "Sözüm vardı. Bizlere hayatımızın en büyük sevdasını armağan eden 1 numaralı kurucumuz Ali Sami Bey'e teşekkür ettim ve bu en şerefli koltukta daima izinde yürüyeceğime ant içtim. Ruhu şad olsun" notunu ekledi.

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