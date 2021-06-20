20 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Andriy Yarmolenko kararını verdi! Galatasaray'a...

Böyle duyurdular! Yarmolenko ve G.Saray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

'ın transfer listesinde en ön sıralarda bulunan 'nun geleceği netleşiyor. basınında yer alan habere göre, yıldız futbolcu kulübü 'la yola devam etmeyeceğine dair karar vermişti ancak bu kararı rafa kaldırdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'ın gelecek sezon için transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen Yarmolenko, geleceğine ilişkin kararını verdi.

basınında yar alan bilgilere göre Yarmolenko, daha önce 2022 yazında ile sözleşmesi sona erecek olmasının ardından kulübünde yola devam etmeyeceğine dair karar vermişti ancak bu kararı rafa kaldırdı.

G.SARAY'I REDDETTİ

Öte yandan Yarmolenko, Galatasaray'ın kendisi ile temaslarda bulunmasına karşın bu teklifle ilgilenmeyecek.

Şu anda ile 'de bulunan Yarmolenko'nun geleceğine ilişkin son kararı turnuva sonrası verecek.

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