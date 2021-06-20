Son dakika transfer haberi: Andriy Yarmolenko kararını verdi! Galatasaray'a...
Galatasaray'ın transfer listesinde en ön sıralarda bulunan Andriy Yarmolenko'nun geleceği netleşiyor. Ukrayna basınında yer alan habere göre, yıldız futbolcu İngiliz kulübü West Ham United'la yola devam etmeyeceğine dair karar vermişti ancak bu kararı rafa kaldırdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın gelecek sezon için transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen Yarmolenko, geleceğine ilişkin kararını verdi.
Ukrayna basınında yar alan bilgilere göre Yarmolenko, daha önce 2022 yazında West Ham United ile sözleşmesi sona erecek olmasının ardından İngiliz kulübünde yola devam etmeyeceğine dair karar vermişti ancak bu kararı rafa kaldırdı.
G.SARAY'I REDDETTİ
Öte yandan Yarmolenko, Galatasaray'ın kendisi ile temaslarda bulunmasına karşın bu teklifle ilgilenmeyecek.
Şu anda Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2020'de bulunan Yarmolenko'nun geleceğine ilişkin son kararı turnuva sonrası verecek.
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