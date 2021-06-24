ADAM OUNAS

Takımda en yüksek maaşı alan futbolculardan biri olan Feghouli ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Cezayirli yıldızın alternatifini buldu. Yine Cezayirli olan ve adı Beşiktaş ile anılan Adam Ounas Galatasaray'ın gündemine geldi.