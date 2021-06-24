Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer adımlarını belirledi! Andriy Yarmolenko, Riechedly Bazoer, Bernardo... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... 2020-2021 sezonunu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Başkanlığa Burak Elmas'ın gelmesiyle birlikte Fatih Terim de takımın başına geri döndü. Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Aslan, Andriy Yarmolenko, Riechedly Bazoer, Bernardo gibi isimleri transfer listesine aldı. İşte Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimler ve detayları... (GS haberleri)
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...
HALİL AKBUNAR
Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar için Süper Lig devleri yarış halinde. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Halil Akbunar için nabız yokluyor. Yıldız futbolcunun Göztepe ile sözleşmesi devam ediyor.
GEDSON FERNANDES
Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes için Benfica ile temasa geçti. Transfer için Fatih Terim Rui Costa ile bizzat temasa geçti.
FLORENTINO LUIS
Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes için girişimler devam ederken, Rui Costa'nın daha önce de önerdiği Florentino Luis için girişimler başladı. Luis, bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.
MERT ÇETİN
Roma'nın futbolcusu olan Mert Çetin, geçtiğimiz sezonu Hellas Verona'da geçirdi. Jose Mourinho'nun devraldığı Roma ile Mert Çetin'in kiralanması için girişimler sürüyor.
ADAM OUNAS
Takımda en yüksek maaşı alan futbolculardan biri olan Feghouli ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Cezayirli yıldızın alternatifini buldu. Yine Cezayirli olan ve adı Beşiktaş ile anılan Adam Ounas Galatasaray'ın gündemine geldi.
EZGJAN ALIOSKI
Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran Galatasaray, Leeds United ile sözleşmesi sona eren Alioski için temasları sıkılaştırdı. Alioski, EURO 2020 performansı ile dikkatleri üzerine çekti ve birçok talibi bulunuyor.
BERNARDO
Galatasaray, Alioski transferinden beklenen sonucu alamazsa Brighton forması giyen Bernardo'ya yönelecek. 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Graham Potter'ın sistemine adapte olamadığı için artık gözden çıkarıldı.
RIECHEDLY BAZOER
Galatasaray, Luyindama'nın satılması halinde alternatifini de hazırladı. Riechedly Bazoer, Vitesse'de son sezonuna giren 25 yaşındaki stoperi kulübü satmak isterken, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerildi.
ANDRIY YARMOLENKO
Yeni başkan Burak Elmas'ın takıma sürprizi ortaya çıktı. West Ham United forması giyen AndriyYarmolenko, Fatih Terim'e sunuldu. Terim'in onay vermesi halinde girişimler başlayacak.
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