20 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Younes Belhanda Galatasaray'a geri mi dönüyor? Montpellier başkanından transfer açıklaması

Belhanda geri mi dönüyor? Başkan açıkladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

'a 2017-2018 sezonunda katılan ve geçtiğimiz sezonun devre arasında takımdan atılan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun, sarı kırmızılı takımdan ayrılığı sonrası 'nın takımı ile görüştüğü biliniyordu. Ancak kulübü başkanı , transferin zora girdiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Geride bıraktığımız sezon ortasında, 'nun zeminini eleştirdiği için yönetim tarafından sözleşmesi feshedilen , bir süredir eski takımı ile görüşüyordu. Faslı futbolcunun bu transferi zora girdi.

Konuyla ilgili Midi Libre'ye konuşan Montpellier Başkanı Laurent Nicollin şunları söyledi:

Salı günü yeniden görüştük. Şu an finansal nedenlerden dolayı ona imza attıramıyorum. Gelmesi muhteşem olurdu ancak mümkün değil. Transfer gelirimiz yok, düşen gelirlerimiz derken bir de seyircinin stada geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum. Ona hiçbir şeyi garanti edemiyorum. Biraz beklemek zorunda. Eğer fırsatı olursa başka bir kulüple de imzalayabilir. Yapabileceğim şeyler var, yapamayacağım şeyler var. Hayatımı hapiste bitirmek istemiyorum.

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