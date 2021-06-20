Son dakika spor haberi: Younes Belhanda Galatasaray'a geri mi dönüyor? Montpellier başkanından transfer açıklaması
Galatasaray'a 2017-2018 sezonunda katılan ve geçtiğimiz sezonun devre arasında takımdan atılan Younes Belhanda ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun, sarı kırmızılı takımdan ayrılığı sonrası Fransa'nın Montpellier takımı ile görüştüğü biliniyordu. Ancak Montpellier kulübü başkanı Laurent Nicollin, transferin zora girdiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Geride bıraktığımız sezon ortasında, Türk Telekom Stadyumu'nun zeminini eleştirdiği için yönetim tarafından sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, bir süredir eski takımı Montpellier ile görüşüyordu. Faslı futbolcunun bu transferi zora girdi.
Konuyla ilgili Midi Libre'ye konuşan Montpellier Başkanı Laurent Nicollin şunları söyledi:
Salı günü yeniden görüştük. Şu an finansal nedenlerden dolayı ona imza attıramıyorum. Gelmesi muhteşem olurdu ancak mümkün değil. Transfer gelirimiz yok, düşen TV gelirlerimiz derken bir de seyircinin stada geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum. Ona hiçbir şeyi garanti edemiyorum. Biraz beklemek zorunda. Eğer fırsatı olursa başka bir kulüple de imzalayabilir. Yapabileceğim şeyler var, yapamayacağım şeyler var. Hayatımı hapiste bitirmek istemiyorum.
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