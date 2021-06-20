Son dakika spor haberleri: Saymon Cabral'dan transfer itirafı! "Galatasaray'da oynamak mutluluk verir"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da başkanlık seçiminin sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi. Yeni başkan Burak Elmas, ilk olarak önümüzdeki günlerde Fatih Terim'i takımın başına getirmeyi planlarken, sarı-kırmızılı kulüpte oyuncu arayışları da hız kazandı. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması sona eren ve transferde eli rahatlayan Galatasaray, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası genç yıldız adaylarını gündemine aldı. Bu doğrultuda Cimbom'un gündeminde yer aldığı öne sürülen isimlerden olan Brezilyalı futbolcu Saymon Cabral, sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir itirafta bulundu. İşte o açıklamalar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da pazar günü yapılan başkanlık seçimi adeta kıran kırana geçti. Burak Elmas; Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir ile girdiği yarışı kazanarak sarı-kırmızılı ekibin 38. başkanı oldu.
TERİM DEVAM EDECEK
Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrildi. Seçim sürecinde yaptığı açıklamalar ile Fatih Terim'le çalışacağını duyuran Elmas'ın önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adamla bir araya gelmesi ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Galatasaray'da sezonun sona ermesi sonrası Fatih Terim ve ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda belirlenen eksik mevkilerle ilgili yapılan transfer çalışmaları sürüyor. Cimbom ilk olarak Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray, aynı gün bonservisi elinde olan Aytaç Kara'yı 3 yıllığına renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp KAP bildiriminde oyuncuya 6 milyon TL sabit transfer ücreti ödeneceğini açıkladı.
GENÇ YILDIZ ADAYLARI GÜNDEMDE
Finansal Fair Play'in sona ermesiyle sarı-kırmızılı ekibin eli rahatlarken, yabancı sınırının 8+6 olarak açıklanması nedeniyle scout transferlerine de yoğunlaşılacağı belirtildi. Özellikle TFF tarafından yabancı sınırının 8+6 olarak açıklanması sonrası Galatasaray'da +6'lık kısım için genç yıldız adaylarının radara girdiği öğrenildi.
Scout ekibi tarafından bu doğrultuda geniş kapsamlı bir rapor hazırlanırken, Slovakya'nın Spartak Trnava takımında forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı Saymon Cabral'ın da listede olduğu belirtildi.
İLK RAPOR OLUMLU
Sağ kanatta forma giyen genç yıldız adayının yakından takip edildiği ve ilk raporun olumlu yönde olduğu öğrenildi. Transferin Fatih Terim'in onayına bağlı olduğu kaydedildi.
Brezilyalı oyuncu transfer haberiyle ilgili Takvim'e konuşurken, Galatasaray'da forma giymenin mutluluk vereceğini söyledi. İşte Saymon Cabral ve menajerinin açıklamaları:
"GALATASARAY AVRUPA'NIN EN İYİ KULÜPLERİNDEN BİRİ"
Taffarel, Felipe Melo, Drogba ve Sneijder gibi dünya yıldızlarıyla aynı formayı giyebilmek en büyük hayallerimden birisi. Galatasaray çok sayıda taraftarıyla birlikte Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü. Avrupa'nın da en iyileri arasında. Futbola olan tutkum kariyer hedeflerime odaklanmamı sağlıyor, hedeflerimden birisi de Avrupa kupalarında forma giyebilmek."
"GALATASARAY İLE ANILMAK HEYECAN VERİCİ"
Menajer Fabricio Pires ise şöyle konuştu: "Saymon ile ilgili henüz resmi bir teklif almadık. Ancak oyuncumuzun adının Galatasaray'la birlikte anılması heyecan verici. Galatasaray taraftarları çok etkileyici bir kulüp ve Türkiye harika bir ülke.
Saymon için şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa'nın bazı kulüplerinden teklifler aldık. Bonservis bedeli konusunda Avai ve Spartak Trnava ile henüz konuşmadık. Galatasaray'dan resmi teklif gelmesi elbette bizi mutlu edecektir. Ancak şu ana kadar Galatasaray'la görüşmedik."
SAYMON CABRAL KİMDİR?
Tam adı Saymon De Barros Cabral olan futbolcu, 9 Temmuz 2001 tarihinde Brezilya'nın Chapeco kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Avai takımında başlayan Brezilyalı futbolcu, 2019 yılında Spartak Trnava'ya transfer oldu.
2019/2020 sezonuna Spartak Trnava'nın B takımında geçiren Cabral, Mayıs 2020'de A takıma yükseldi. Geçtiğimiz sezon çıktığı 35 maçta sergilediği 7 gol ve 12 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 200 bin Euro.
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