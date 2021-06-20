20 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Saymon Cabral'dan transfer itirafı! "Galatasaray'da oynamak mutluluk verir"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da başkanlık seçiminin sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi. Yeni başkan Burak Elmas, ilk olarak önümüzdeki günlerde Fatih Terim'i takımın başına getirmeyi planlarken, sarı-kırmızılı kulüpte oyuncu arayışları da hız kazandı. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması sona eren ve transferde eli rahatlayan Galatasaray, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası genç yıldız adaylarını gündemine aldı. Bu doğrultuda Cimbom'un gündeminde yer aldığı öne sürülen isimlerden olan Brezilyalı futbolcu Saymon Cabral, sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir itirafta bulundu. İşte o açıklamalar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Saymon Cabral'dan transfer itirafı! Galatasaray'da oynamak mutluluk verir
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

'da pazar günü yapılan başkanlık seçimi adeta kıran kırana geçti. ; Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir ile girdiği yarışı kazanarak sarı-kırmızılı ekibin 38. başkanı oldu.

Son dakika spor haberleri: Saymon Cabral'dan transfer itirafı! Galatasaray'da oynamak mutluluk verir

TERİM DEVAM EDECEK

Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından gözler 'e çevrildi. Seçim sürecinde yaptığı açıklamalar ile Fatih Terim'le çalışacağını duyuran Elmas'ın önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adamla bir araya gelmesi ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Saymon Cabral'dan transfer itirafı! Galatasaray'da oynamak mutluluk verir

'da sezonun sona ermesi sonrası ve ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda belirlenen eksik mevkilerle ilgili yapılan transfer çalışmaları sürüyor. ilk olarak Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika spor haberleri: Saymon Cabral'dan transfer itirafı! Galatasaray'da oynamak mutluluk verir

, aynı gün bonservisi elinde olan Aytaç Kara'yı 3 yıllığına renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp KAP bildiriminde oyuncuya 6 milyon TL sabit transfer ücreti ödeneceğini açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Saymon Cabral'dan transfer itirafı! Galatasaray'da oynamak mutluluk verir

GENÇ YILDIZ ADAYLARI GÜNDEMDE

'in sona ermesiyle sarı-kırmızılı ekibin eli rahatlarken, yabancı sınırının 8+6 olarak açıklanması nedeniyle scout transferlerine de yoğunlaşılacağı belirtildi. Özellikle tarafından yabancı sınırının 8+6 olarak açıklanması sonrası 'da +6'lık kısım için genç yıldız adaylarının radara girdiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Saymon Cabral'dan transfer itirafı! Galatasaray'da oynamak mutluluk verir

Scout ekibi tarafından bu doğrultuda geniş kapsamlı bir rapor hazırlanırken, Slovakya'nın Spartak Trnava takımında forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı 'ın da listede olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Saymon Cabral'dan transfer itirafı! Galatasaray'da oynamak mutluluk verir

İLK RAPOR OLUMLU

Sağ kanatta forma giyen genç yıldız adayının yakından takip edildiği ve ilk raporun olumlu yönde olduğu öğrenildi. Transferin 'in onayına bağlı olduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Saymon Cabral'dan transfer itirafı! Galatasaray'da oynamak mutluluk verir

Brezilyalı oyuncu transfer haberiyle ilgili Takvim'e konuşurken, 'da forma giymenin mutluluk vereceğini söyledi. İşte ve menajerinin açıklamaları:

Son dakika spor haberleri: Saymon Cabral'dan transfer itirafı! Galatasaray'da oynamak mutluluk verir

"GALATASARAY AVRUPA'NIN EN İYİ KULÜPLERİNDEN BİRİ"

Taffarel, Felipe Melo, Drogba ve Sneijder gibi dünya yıldızlarıyla aynı formayı giyebilmek en büyük hayallerimden birisi. çok sayıda taraftarıyla birlikte Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü. Avrupa'nın da en iyileri arasında. Futbola olan tutkum kariyer hedeflerime odaklanmamı sağlıyor, hedeflerimden birisi de Avrupa kupalarında forma giyebilmek."

Son dakika spor haberleri: Saymon Cabral'dan transfer itirafı! Galatasaray'da oynamak mutluluk verir

"GALATASARAY İLE ANILMAK HEYECAN VERİCİ"

Menajer Fabricio Pires ise şöyle konuştu: "Saymon ile ilgili henüz resmi bir teklif almadık. Ancak oyuncumuzun adının 'la birlikte anılması heyecan verici. Galatasaray taraftarları çok etkileyici bir kulüp ve Türkiye harika bir ülke.

Son dakika spor haberleri: Saymon Cabral'dan transfer itirafı! Galatasaray'da oynamak mutluluk verir

Saymon için şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa'nın bazı kulüplerinden teklifler aldık. Bonservis bedeli konusunda Avai ve Spartak Trnava ile henüz konuşmadık. 'dan resmi teklif gelmesi elbette bizi mutlu edecektir. Ancak şu ana kadar Galatasaray'la görüşmedik."

Son dakika spor haberleri: Saymon Cabral'dan transfer itirafı! Galatasaray'da oynamak mutluluk verir

SAYMON CABRAL KİMDİR?

Tam adı Saymon De Barros Cabral olan futbolcu, 9 Temmuz 2001 tarihinde Brezilya'nın Chapeco kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Avai takımında başlayan Brezilyalı futbolcu, 2019 yılında Spartak Trnava'ya transfer oldu.

Son dakika spor haberleri: Saymon Cabral'dan transfer itirafı! Galatasaray'da oynamak mutluluk verir

2019/2020 sezonuna Spartak Trnava'nın B takımında geçiren Cabral, Mayıs 2020'de A takıma yükseldi. Geçtiğimiz sezon çıktığı 35 maçta sergilediği 7 gol ve 12 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 200 bin Euro.

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