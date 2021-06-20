Son dakika spor haberleri: Saymon Cabral'dan transfer itirafı! "Galatasaray'da oynamak mutluluk verir"

Saymon için şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa'nın bazı kulüplerinden teklifler aldık. Bonservis bedeli konusunda Avai ve Spartak Trnava ile henüz konuşmadık. Galatasaray'dan resmi teklif gelmesi elbette bizi mutlu edecektir. Ancak şu ana kadar Galatasaray'la görüşmedik."